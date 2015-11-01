Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Кравченко - статистика

Завершил карьеру
6 марта 1993 (33)
#7 | Нападающий
186 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дружба
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Дружба
0 : 3
01.11.2015
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
МИТОС
4 : 1
26.10.2015
Дружба
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Дружба
0 : 2
18.10.2015
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Алания
1 : 0
11.10.2015
Дружба
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Дружба
2 : 0
08.10.2015
Биолог-Новокубанск
53' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Машук-КМВ
2 : 0
04.10.2015
Дружба
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Дружба
2 : 2
28.09.2015
Терек-2
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Афипс
1 : 1
21.09.2015
Дружба
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Дружба
1 : 2
14.09.2015
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
СКА-Ростов
4 : 1
22.08.2015
Дружба
63' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Дружба
3 : 2
18.08.2015
Ангушт
63' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Динамо Ставрополь
3 : 1
12.08.2015
Дружба
80' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Дружба
1 : 2
04.08.2015
МИТОС
1' - 45'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
28.07.2015
Дружба
1' - 90'
Главные новости
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
12
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
9
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
12
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+