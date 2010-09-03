Илчо Наумоски - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Илчо
|Фамилия
|Наумоски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Илчо
|Фамилия
|Наумоски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2011
|1' -10'
|Северная Македония
|0:2
|Ирландия
|26.03.2011
|1' -69'
|Ирландия
|2:1
|Северная Македония
|12.10.2010
|1' -90'
|Северная Македония
|0:1
|Россия
|74'
|08.10.2010
|1' -73'
|Андорра
|0:2
|Северная Македония
|42'
|07.09.2010
|62' -90'
|Северная Македония
|2:2
|Армения
|90' 67'
|03.09.2010
|1' -61'
|Словакия
|1:0
|Северная Македония