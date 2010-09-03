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    Илчо Наумоски - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Илчо
    Фамилия Наумоски
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1983 (39 лет)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 6 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2011 1' -10' Северная Македония 0:2 Ирландия
    26.03.2011 1' -69' Ирландия 2:1 Северная Македония
    12.10.2010 1' -90' Северная Македония 0:1 Россия
    74'
    08.10.2010 1' -73' Андорра 0:2 Северная Македония
    42'
    07.09.2010 62' -90' Северная Македония 2:2 Армения
    90' 67'
    03.09.2010 1' -61' Словакия 1:0 Северная Македония
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