Тадас Кьянскас - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Тадас
|Фамилия
|Кьянскас
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Тадас
|Фамилия
|Кьянскас
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2017
|Был в запасе
|Литва
|0:1
|Англия
|05.10.2017
|Был в запасе
|Мальта
|1:1
|Литва
|04.09.2017
|1' -90'
|Словения
|4:0
|Литва
|01.09.2017
|1' -90'
|Литва
|0:3
|Шотландия
|10.06.2017
|1' -90'
|Литва
|1:2
|Словакия
|26.03.2017
|1' -90'
|Англия
|2:0
|Литва