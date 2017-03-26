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    Тадас Кьянскас - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Тадас
    Фамилия Кьянскас
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2017 Был в запасе Литва 0:1 Англия
    05.10.2017 Был в запасе Мальта 1:1 Литва
    04.09.2017 1' -90' Словения 4:0 Литва
    01.09.2017 1' -90' Литва 0:3 Шотландия
    10.06.2017 1' -90' Литва 1:2 Словакия
    26.03.2017 1' -90' Англия 2:0 Литва
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