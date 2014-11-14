Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011