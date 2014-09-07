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    Акакий Хубутия - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Акакий
    Фамилия Хубутия
    Состав Основной
    Родной город Сухуми
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2014 1' -90' Грузия 0:4 Польша
    14.10.2014 1' -90' Гибралтар 0:3 Грузия
    11.10.2014 1' -90' Шотландия 1:0 Грузия
    28'
    07.09.2014 1' -90' Грузия 1:2 Ирландия
    48'
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