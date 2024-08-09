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Игорь Леонтьев
Новости
Игорь Леонтьев - новости
Завершил карьеру
18 марта 1994 (32), Ростов-на-Дону
#52 | Полузащитник
183 см | 70 кг
Россия
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2DROTS подпишут воспитанника «Спартака»
2024.08.09 17:54
6
Видео
«Сокол» подписал чемпиона России в составе «Спартака»
2023.06.28 20:30
Чемпион России со «Спартаком» Леонтьев продлил контракт с «Чайкой». Цель команды – Лига чемпионов
2020.05.27 21:42
8
«Спартак-2» заявил 25 футболистов для участия в ФНЛ. Тигиев, Кутин, Леонтьев и Мелкадзе в заявку не вошли
2018.07.14 15:25
Фото
Глушаков: «Одна команда отдыхает, вторая на подходе»
2017.10.03 12:13
10
Леонтьев хочет играть за «Спартак» в Премьер-лиге
2016.10.07 13:53
5
Ромуло возобновил тренировки в общей группе «Спартака»
2016.03.29 19:23
Аленичев: «Кутепов, Зуев, Леонтьев и Давыдов весной будут способны стать игроками стартового состава»
2015.11.13 18:36
3
Глушаков: «Все будут рады, если Давыдов начнет забивать и будет играть за основу»
2015.10.27 19:03
Хидиятуллин: «Вряд ли Аленичев выпустит молодежь с первых минут в кубковом матче»
2015.10.27 17:27
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