«Спартак-2» заявил 25 футболистов для участия в ФНЛ. Тигиев, Кутин, Леонтьев и Мелкадзе в заявку не вошли

«Спартак-2» подал заявку в количестве 25 игроков для участия в ФНЛ-2018/19.

В нее не вошли защитники Георгий Тигиев и Денис Кутин, полузащитник Игорь Леонтьев и нападающий Георгий Мелкадзе. Все эти игроки в разное время как минимум один раз выходили на поле в составе основной команды.

Вратари: Владислав Терeшкин, Александр Максименко.

Защитники: Леонид Миронов, Артем Воропаев, Павел Маслов, Александр Лихачeв, Артeм Мамин, Одри Зепатта, Даниил Петрунин, Николай Рассказов.

Полузащитники: Николай Тюнин, Егор Рудковский, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Петр Володкин, Сергей Ерeменко, Максим Калачевский, Илья Мазуров, Владислав Пантелеев, Солтмурад Бакаев, Данил Полубояринов.

Нападающие: Данила Прошляков, Сильванус Нимели, Александр Руденко.