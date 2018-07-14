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    «Спартак-2» заявил 25 футболистов для участия в ФНЛ. Тигиев, Кутин, Леонтьев и Мелкадзе в заявку не вошли

    «Спартак-2» подал заявку в количестве 25 игроков для участия в ФНЛ-2018/19.

    В нее не вошли защитники Георгий Тигиев и Денис Кутин, полузащитник Игорь Леонтьев и нападающий Георгий Мелкадзе. Все эти игроки в разное время как минимум один раз выходили на поле в составе основной команды.

    Вратари: Владислав Терeшкин, Александр Максименко.

    Защитники: Леонид Миронов, Артем Воропаев, Павел Маслов, Александр Лихачeв, Артeм Мамин, Одри Зепатта, Даниил Петрунин, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Николай Тюнин, Егор Рудковский, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Петр Володкин, Сергей Ерeменко, Максим Калачевский, Илья Мазуров, Владислав Пантелеев, Солтмурад Бакаев, Данил Полубояринов.

    Нападающие: Данила Прошляков, Сильванус Нимели, Александр Руденко.

    Источник: ФНЛ

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    14.07.2018 15:25
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