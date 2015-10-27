Глушаков: «Все будут рады, если Давыдов начнет забивать и будет играть за основу»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об игре молодежи красно-белых в победном дерби с «Динамо» в 13-м туре РФПЛ. При этом полузащитник отметил, что автору одного из мячей Денису Давыдову не стоит терять голову, а продолжать работать, чтобы закрепиться в основе команды.

«Ребята здорово вышли, усилили игру в концовке, придали темп, помогли дожать соперника и вырвать победу.

Леонтьеву было тяжело войти в игру. Понятно, что Игорю не пришлось разгонять атаку, идти вперед, но он справился. Молодец. А Зуев вышел и сразу же обострил игру на левом фланге. Давыдов появился на поле, забил, сразу почувствовал большую уверенность. Сразу после игры я сказал о подзатыльнике, но он знает, о чем я говорил. Думаю, не один я применил бы силу, если бы Денис не забил гол и не усилил игру.

Все будут рады, если Денис начнет забивать и будет играть за основу. Все-таки это свой воспитанник. Главное, чтобы он не терял голову. У него есть тренер, старшие партнеры по команде. Широков, Ребров и другие не дадут ему больше расслабляться, как это было в прошлом. Можно сказать, парень теперь находится под серьезным присмотром», – рассказал Глушаков.