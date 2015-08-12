Михаил Мартынов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мартынов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|68
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мартынов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|1' -36'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|01.10.2015
|1' -61'
|Волга (Тверь)
|0:2
|Химки (Химки)
|27.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:0
|Волга (Тверь)
|19.09.2015
|84' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|08.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|46' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)