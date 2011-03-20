|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2011
|85' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.06.2011
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.06.2011
|66' -71'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.06.2011
|70' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.06.2011
|71' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.04.2011
|90' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.04.2011
|76' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|20.03.2011
|72' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|7:2
|ЦСКА (мол) (Москва)