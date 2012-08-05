|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2012
|88' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|16.11.2012
|80' -90'
|4:2
|Рубин (мол) (Казань)
|27.10.2012
|86' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|06.10.2012
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|29.09.2012
|60' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|70'
|22.09.2012
|79' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|14.09.2012
|1' -54'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|24.08.2012
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|5:0
|Рубин (мол) (Казань)
|17.08.2012
|60' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|05.08.2012
|67' -90'
|5:0
|Рубин (мол) (Казань)