Александр Каблаш - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Каблаш
|Команда
|Буковина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Каблаш
|Команда
|Буковина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Одесса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2011
|82' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|08.05.2011
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|5:1
|Таврия (Симферополь)
|29.04.2011
|64' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|90'
|23.04.2011
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|02.04.2011
|53' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Заря (Луганск)
|20.03.2011
|46' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|90'
|12.03.2011
|61' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)