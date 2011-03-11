|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.06.2011
|87' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.06.2011
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|3:2
|Динамо (мол) (Москва)
|09.06.2011
|88' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.05.2011
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|14.05.2011
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|01.05.2011
|64' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|15.04.2011
|86' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|08.04.2011
|90' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|18.03.2011
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|11.03.2011
|61' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)