Петр Польчак - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Польчак
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Польчак
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2014
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|5:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.08.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Волгарь (Астрахань)
|03.08.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|90'
|27.07.2014
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|19.07.2014
|76' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:3
|Анжи (Махачкала)
|12.07.2014
|81' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2014
|50' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)