Ондрей Швейдик - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Швейдик
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Опава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 декабря 1982 (40 лет)
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Швейдик
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Опава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 декабря 1982 (40 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:4
|Марсель (Марсель)
|26.11.2015
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|2:1
|Слован (Либерец)
|05.11.2015
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Слован (Либерец)
|22.10.2015
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Слован (Либерец)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:1
|Брага (Брага)