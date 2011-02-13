Джон Верхоек - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Верхоек
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидсхендам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 1989 (33 года)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Верхоек
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лидсхендам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2011
|74' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Кан (Кан)
|08.05.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|30.04.2011
|1' -46'
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|02.04.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Осер (Осер)
|19.03.2011
|66' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|26.02.2011
|85' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ланс (Ланс)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|05.02.2011
|87' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|ПСЖ (Париж)