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    Джон Верхоек - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Верхоек
    Команда Санкт-Паули
    Состав Основной
    Родной город Лидсхендам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 1989 (33 года)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2011 74' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Кан (Кан)
    08.05.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:0 Ренн (Ренн)
    30.04.2011 1' -46' Ренн (Ренн) 0:0 Бордо (Бордо)
    16.04.2011 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    09.04.2011 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Ренн (Ренн)
    02.04.2011 1' -90' Ренн (Ренн) 0:0 Осер (Осер)
    19.03.2011 66' -90' Лион (Лион) 1:1 Ренн (Ренн)
    26.02.2011 85' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Ланс (Ланс)
    20.02.2011 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:2 Ренн (Ренн)
    13.02.2011 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Ницца (Ницца)
    05.02.2011 87' -90' Ренн (Ренн) 1:0 ПСЖ (Париж)
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