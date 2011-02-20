Хосе-Густаво Санд - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Хосе-Густаво
|Фамилия
|Санд
|Команда
|Архентинос Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белла-Виста
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1980 (42 года)
|Имя
|Хосе-Густаво
|Фамилия
|Санд
|Команда
|Архентинос Хуниорс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белла-Виста
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1980 (42 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2011
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|20.03.2011
|65' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|13.03.2011
|82' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|07.03.2011
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.03.2011
|1' -64'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|26.02.2011
|1' -84'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|20.02.2011
|64' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|84'