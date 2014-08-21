Ян Режек - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Режек
|Команда
|Пршибрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брежно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Режек
|Команда
|Пршибрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брежно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|6
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|66' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|81'
|27.11.2014
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|23.10.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)
|02.10.2014
|48' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|18.09.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|9'
|28.08.2014
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:4
|Аполлон (Лимассол)
|20'
|21.08.2014
|69' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|80'