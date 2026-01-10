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Лестер
Янник Вестергор
Статистика
€ 1 млн
Янник Вестергор - статистика
Лестер
3 августа 1992 (34), Копенгаген
#23 | Защитник
199 см | 98 кг
Дания
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Команда
И
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П
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Лестер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челтенхэм
0 : 2
10.01.2026
Лестер
1' - 55'
54'
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