Бьорн Влеминкс - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Влеминкс
|Команда
|Кайсери Эрджиесспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Боом
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Бьорн
|Фамилия
|Влеминкс
|Команда
|Кайсери Эрджиесспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Боом
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|23.11.2012
|46' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|70'
|08.11.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|04.10.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|71'
|20.09.2012
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)