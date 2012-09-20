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    Бьорн Влеминкс - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Бьорн
    Фамилия Влеминкс
    Команда Кайсери Эрджиесспор
    Состав Основной
    Родной город Боом
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' Маритиму (Фуншал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    23.11.2012 46' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Бордо (Бордо)
    70'
    08.11.2012 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    25.10.2012 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    04.10.2012 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Маритиму (Фуншал)
    71'
    20.09.2012 Был в запасе Бордо (Бордо) 4:0 Брюгге (Брюгге)
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