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Брюгге - Ньюкасл
Брюгге - Ньюкасл: обзор матча 08 ноября 2012
Брюгге
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
14'
И. Тричковски
19'
Й. Йоргенсен
42'
В. Анита
43'
Ш. Амеоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Ньюкасл
88'
Желтая карточка
Й. Кабай
83'
Замена
Р. Амалфитано
️️️️
С. Амеоби
Замена
Н. Лагрю
️️️️
В. Оджиджа-Офое
81'
Желтая карточка
К. Хофкенс
73'
72'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Г. Бигиримана
58'
Замена
С. Тэйлор
️️️️
М. Уильямсон
Желтая карточка
М. Альмебек
48'
Замена
М. Тчите
️️️️
И. Тричковски
46'
43'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Амеоби
Пас отдал
С. Амеоби
42'
ГОЛ! 2:1!
В. Анита
37'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 2:0!
Й. Йоргенсен
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Тричковски
Пас отдал
Р. Донк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
29
Боян Йоргачевич
ВР
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
43
Натаниэль Лагрю
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
3-2-2-3
29
Йоргачевич
4
Донк
21
Фигерас
4
Хофкенс
2
Альмебек
2
Хогли
8
Йоргенсен
8
Оджиджа-Офое
17
Лестьенн
70
Бакка
10
Тричковски
3-4-1-2
23
Крул
2
Тавернье
5
Уильямсон
2
Колоччини
32
Обертан
5
Бигиримана
6
Анита
24
Тиоте
12
Марво
26
Амеоби
10
Амеоби
8
Оджиджа-Офое
43
Лагрю
43
Лагрю
8
Оджиджа-Офое
10
Тричковски
7
Тчите
7
Тчите
10
Тричковски
5
Уильямсон
27
Тэйлор
27
Тэйлор
5
Уильямсон
10
Амеоби
20
Амалфитано
20
Амалфитано
10
Амеоби
5
Бигиримана
29
Кабай
29
Кабай
5
Бигиримана
Остались в запасе
Брюгге
Ньюкасл
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Брюгге - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ян Брейдель
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