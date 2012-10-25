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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ньюкасл - Брюгге
Ньюкасл - Брюгге: обзор матча 25 октября 2012
Ньюкасл
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Брюгге
48'
Г. Обертан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брюгге
84'
Замена
Т. ван Акер
️️️️
Д. Блондель
Желтая карточка
Г. Бигиримана
83'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Ш. Фергюсон
81'
76'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Замена
Ф. Колоччини
️️️️
С. Амеоби
73'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
60'
55'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Л. Рафаэлов
49'
Желтая карточка
Д. Блондель
ГОЛ! 1:0!
Г. Обертан
Пас отдал
С. Амеоби
48'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
В. Анита
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Брюгге
29
Боян Йоргачевич
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
3-5-2
22
Харпер
24
Перч
27
Тэйлор
18
Сантон
3
Фергюсон
24
Тиоте
5
Бигиримана
6
Анита
32
Обертан
61
Сиссе
10
Амеоби
4-4-2
29
Йоргачевич
2
Хогли
21
Фигерас
4
Хофкенс
5
Буйссе
8
Йоргенсен
8
Оджиджа-Офое
11
Рафаэлов
11
Блондель
17
Лестьенн
70
Бакка
10
Амеоби
2
Колоччини
2
Колоччини
10
Амеоби
3
Фергюсон
29
Кабай
29
Кабай
3
Фергюсон
6
Анита
26
Амеоби
26
Амеоби
6
Анита
11
Блондель
41
ван Акер
41
ван Акер
11
Блондель
11
Рафаэлов
10
Тричковски
10
Тричковски
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Ньюкасл
Брюгге
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
23
Тим Крул
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
33
Владан Кужович
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
23
Тим Крул
ВР
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
5
Яннес Ванстеенкисте
ЦЗ
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
33
Владан Кужович
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Ньюкасл - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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