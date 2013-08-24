Крис Херд - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Херд
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|76
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Херд
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2013
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|61'
|08.12.2013
|1' -81'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|68'
|25.11.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)