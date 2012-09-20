Салим Туама - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Салим
|Фамилия
|Туама
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1979 (43 года)
|Рост
|172
|Имя
|Салим
|Фамилия
|Туама
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1979 (43 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -86'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|08.11.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|25.10.2012
|59' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|04.10.2012
|67' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|58' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)