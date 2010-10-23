|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2011
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Осер (Осер)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|89' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.12.2010
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Валансьен (Валансьен)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|0:0
|Ренн (Ренн)