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    Франк Жульенн - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Франк
    Фамилия Жульенн
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 марта 1993 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2011 Был в запасе Монако (Монако) 1:0 Ренн (Ренн)
    09.04.2011 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Ренн (Ренн)
    02.04.2011 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:0 Осер (Осер)
    13.02.2011 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Ницца (Ницца)
    05.02.2011 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 ПСЖ (Париж)
    15.01.2011 89' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    18.12.2010 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Валансьен (Валансьен)
    01.12.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:0 Ренн (Ренн)
    27.11.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Ренн (Ренн)
    23.10.2010 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    17.10.2010 Был в запасе Ланс (Ланс) 0:0 Ренн (Ренн)
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