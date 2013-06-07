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    Кристиан Моуритсен - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Моуритсен
    Команда ХБ Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 декабря 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 71' -90' Фарерские острова 0:3 Австрия
    11.10.2013 Был в запасе Фарерские острова 1:1 Казахстан
    10.09.2013 68' -90' Фарерские острова 0:3 Германия
    06.09.2013 1' -90' Казахстан 2:1 Фарерские острова
    11.06.2013 Был в запасе Швеция 2:0 Фарерские острова
    07.06.2013 Был в запасе Ирландия 3:0 Фарерские острова
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