Кристиан Моуритсен - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Моуритсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1988 (34 года)
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Моуритсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 декабря 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|71' -90'
|Фарерские острова
|0:3
|Австрия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:1
|Казахстан
|10.09.2013
|68' -90'
|Фарерские острова
|0:3
|Германия
|06.09.2013
|1' -90'
|Казахстан
|2:1
|Фарерские острова
|11.06.2013
|Был в запасе
|Швеция
|2:0
|Фарерские острова
|07.06.2013
|Был в запасе
|Ирландия
|3:0
|Фарерские острова