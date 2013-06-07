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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Фарерские острова
Ирландия - Фарерские острова: обзор матча 07 июня 2013
Ирландия
07.06.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
3 : 0
Завершен
Фарерские острова
5'
Р. Кин
56'
Р. Кин
81'
Р. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Фарерские острова
86'
Желтая карточка
Р. Балдвинссон
84'
Замена
С. Самуэльсен
️️️️
К. Хольст
Замена
С. Келли
️️️️
М. Уилсон
82'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кин
Пас отдал
К. Сэммон
81'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Э. МакГиди
77'
Желтая карточка
В. Хулахан
73'
Замена
К. Сэммон
️️️️
Д. Уолтерс
73'
70'
Желтая карточка
П. Юстинуссен
63'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
П. Клеттскард
ГОЛ! 2:0!
Р. Кин
Пас отдал
Ш. Коулмен
56'
44'
Желтая карточка
Х. Ватнсдаль
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
Пас отдал
Э. МакГиди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
17
Йонхард Фредриксберг
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Суни Ольсен
ЦП
14
Ханс Паули Самуэльсен
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Данн
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Конор Сэммон
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Фарерские острова
23
Ханс Йоргенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
0
Атли Даниэльсон
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
4-2-1-3
1
Форд
2
Сент-Леджер
4
О'Ши
20
Уилсон
2
Коулмен
6
Уилэн
20
Хулахан
7
МакГиди
10
Кин
14
Уолтерс
20
Кокс
3-2-3-1
1
Нильсен
13
Юстинуссен
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
17
Фредриксберг
19
Йонссон
10
Хольст
6
Ольсен
14
Самуэльсен
9
Клеттскард
20
Уилсон
12
Келли
12
Келли
20
Уилсон
7
МакГиди
11
МакКлин
11
МакКлин
7
МакГиди
14
Уолтерс
20
Сэммон
20
Сэммон
14
Уолтерс
10
Хольст
8
Самуэльсен
8
Самуэльсен
10
Хольст
9
Клеттскард
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
9
Клеттскард
Остались в запасе
Ирландия
Фарерские острова
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Данн
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
23
Ханс Йоргенсен
ВР
0
Атли Даниэльсон
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
12
Тейтур Гестссон
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Данн
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
0
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
23
Ханс Йоргенсен
ВР
0
Атли Даниэльсон
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
12
Тейтур Гестссон
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Ирландия - Фарерские острова
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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