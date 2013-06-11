Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Фарерские острова
Швеция - Фарерские острова: обзор матча 11 июня 2013
Швеция
11.06.2013, вторник, 21:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
35'
З. Ибрагимович
82'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Фарерские острова
87'
Замена
П. Клеттскард
️️️️
Х. Ханссон
Замена
Й. Ольссон
️️️️
О. Тойвонен
83'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
Красная карточка
А. Гранквист
79'
78'
Желтая карточка
С. Самуэльсен
70'
Желтая карточка
П. Юстинуссен
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
С. Ларссон
63'
59'
Замена
С. Самуэльсен
️️️️
К. Хольст
Замена
А. Свенссон
️️️️
К. Чельстрем
58'
41'
Замена
Х. Ватнсдаль
️️️️
С. Ольсен
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
М. Лустиг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Пер Ханссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Суни Ольсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Швеция
22
Давид Нильссон
ВР
23
Даниэль Эрлунд
ВР
0
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
6
Расмус Эльм
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
Фарерские острова
23
Ханс Йоргенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Йонхард Фредриксберг
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
0
Атли Даниэльсон
ЦП
8
Симун Самуэльсен
ЦП
14
Ханс Паули Самуэльсен
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
4-5-1
23
Ханссон
5
Бенгтссон
2
Лустиг
0
Нильссон
4
Гранквист
20
Тойвонен
11
Качаниклич
9
Чельстрем
13
Экдаль
7
Ларссон
10
Ибрагимович
3-2-4-1
1
Нильсен
0
Давидсен
2
Наес
3
Давидсен
13
Юстинуссен
4
Грегерсен
10
Хольст
6
Ханссон
7
Беньяминсен
6
Ольсен
14
Эдмундссон
20
Тойвонен
15
Ольссон
15
Ольссон
20
Тойвонен
9
Чельстрем
8
Свенссон
8
Свенссон
9
Чельстрем
7
Ларссон
21
Дурмаз
21
Дурмаз
7
Ларссон
6
Ханссон
9
Клеттскард
9
Клеттскард
6
Ханссон
10
Хольст
8
Самуэльсен
8
Самуэльсен
10
Хольст
6
Ольсен
8
Ватнсдаль
8
Ватнсдаль
6
Ольсен
Остались в запасе
Швеция
Фарерские острова
22
Давид Нильссон
ВР
23
Даниэль Эрлунд
ВР
0
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
6
Расмус Эльм
ОП
Главный тренер
Эрик Хамрен
23
Ханс Йоргенсен
ВР
0
Атли Даниэльсон
ЦП
17
Йонхард Фредриксберг
ЦЗ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
14
Ханс Паули Самуэльсен
ЦП
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
22
Давид Нильссон
ВР
23
Даниэль Эрлунд
ВР
0
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
0
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
6
Расмус Эльм
ОП
Остались в запасе
23
Ханс Йоргенсен
ВР
0
Атли Даниэльсон
ЦП
17
Йонхард Фредриксберг
ЦЗ
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
14
Ханс Паули Самуэльсен
ЦП
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Швеция - Фарерские острова
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Николай Йорданов
(София)
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
Швеция
Фарерские острова
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Казахстан – Фарерские острова: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+