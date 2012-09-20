Витоло - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бермудес
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|168
|Вес
|63
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бермудес
|Команда
|Тенерифе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|168
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Панатинаикос (Афины)
|22.11.2012
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|54' 67'
|09.11.2012
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Панатинаикос (Афины)
|32'
|25.10.2012
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Лацио (Рим)
|90'
|04.10.2012
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|20.09.2012
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|3:0
|Панатинаикос (Афины)
|75'