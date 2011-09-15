|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|1' -53'
|ПАОК (Салоники)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|25'
|17.02.2012
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|15.12.2011
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Рубин (Казань)
|01.12.2011
|62' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|20.10.2011
|29' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|47'
|29.09.2011
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2011
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Тоттенхэм (Лондон)