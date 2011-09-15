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    Мирослав Шнауцнер - статистика

    Защитник
    Имя Мирослав
    Фамилия Шнауцнер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1979 (43 года)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2012 1' -53' ПАОК (Салоники) 0:3 Удинезе (Удине)
    25'
    17.02.2012 1' -90' Удинезе (Удине) 0:0 ПАОК (Салоники)
    15.12.2011 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:1 Рубин (Казань)
    01.12.2011 62' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 ПАОК (Салоники)
    20.10.2011 29' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    47'
    29.09.2011 Был в запасе Рубин (Казань) 2:2 ПАОК (Салоники)
    15.09.2011 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Тоттенхэм (Лондон)
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