Октавиан Абрудан - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Октавиан
|Фамилия
|Абрудан
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Октавиан
|Фамилия
|Абрудан
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|02.12.2010
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.11.2010
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|Утрехт (Утрехт)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|30.09.2010
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2010
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|ФКСБ (Бухарест)
|44'