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    Октавиан Абрудан - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Октавиан
    Фамилия Абрудан
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1984 (38 лет)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    02.12.2010 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.11.2010 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 3:1 Утрехт (Утрехт)
    21.10.2010 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    30.09.2010 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 3:3 Наполи (Неаполь)
    16.09.2010 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 ФКСБ (Бухарест)
    44'
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