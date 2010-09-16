Бачо Николич - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Бачо
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1986 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Бачо
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1986 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|78' -90'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)
|02.12.2010
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|04.11.2010
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Динамо (Киев)
|16.09.2010
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|67'