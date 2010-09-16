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    Бачо Николич - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Бачо
    Фамилия Николич
    Команда Борац
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1986 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 78' -90' Динамо (Киев) 0:0 Шериф (Тирасполь)
    02.12.2010 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    04.11.2010 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 3:1 Шериф (Тирасполь)
    21.10.2010 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    30.09.2010 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 2:0 Динамо (Киев)
    16.09.2010 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    67'
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