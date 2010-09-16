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    Даниел Младенов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Даниел
    Фамилия Младенов
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -88' Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    45'
    01.12.2010 1' -80' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    04.11.2010 58' -90' Левски (София) 2:2 Лилль (Лилль)
    21.10.2010 1' -72' Лилль (Лилль) 1:0 Левски (София)
    62'
    30.09.2010 1' -56' Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
    16.09.2010 1' -90' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
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