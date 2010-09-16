Даниел Младенов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Даниел
|Фамилия
|Младенов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Даниел
|Фамилия
|Младенов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -88'
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|45'
|01.12.2010
|1' -80'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|04.11.2010
|58' -90'
|Левски (София)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|21.10.2010
|1' -72'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Левски (София)
|62'
|30.09.2010
|1' -56'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)
|16.09.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)