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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Левски
Лилль - Левски: обзор матча 21 октября 2010
Лилль
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Левски
50'
О. Шеджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Левски
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Ф. Берья
Замена
Э. Слори
️️️️
Д. Младенов
Замена
Жервиньо
️️️️
Э. Азар
Замена
И. Иса
️️️️
М. Огнянов
Желтая карточка
Д. Младенов
Замена
М. Сов
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 1:0!
О. Шеджу
Пас отдал
С. Дюмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
6
Иво Иванов
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
45
Владимир Гаджев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
7
Мариан Огнянов
ЦП
4
Сержиньо Грин
ЦП
17
Даниел Младенов
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Левски
85
Кирил Акалски
ВР
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
18
Эндвеле Слори
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
14
Розегнал
25
Вандам
5
Гуйе
6
Дюмон
15
Бальмон
7
Обраньяк
10
Азар
11
Фро
2-3-3-2
1
Митрев
6
Иванов
2
Мюлдер
45
Гаджев
14
Минев
55
Милиев
7
Огнянов
4
Грин
22
Жоаозиньо
11
Дембеле
17
Младенов
15
Бальмон
24
Мавуба
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Азар
27
Жервиньо
27
Жервиньо
10
Азар
11
Фро
17
Сов
17
Сов
11
Фро
17
Младенов
18
Слори
18
Слори
17
Младенов
7
Огнянов
9
Иса
9
Иса
7
Огнянов
Остались в запасе
Лилль
Левски
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
85
Кирил Акалски
ВР
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
Остались в запасе
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
28
Александр Киров
ЦФ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
85
Кирил Акалски
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Левски
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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