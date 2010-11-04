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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - Лилль
Левски - Лилль: обзор матча 04 ноября 2010
Левски
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
11'
Г. Дембеле
82'
В. Гаджев
35'
Т. Де Мело
88'
И. Иванов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Лилль
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Иванов
Замена
И. Иванов
️️️️
Д. Тасевски
Желтая карточка
Б. Митрев
ГОЛ! 2:1!
В. Гаджев
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
М. Сов
Замена
Э. Азар
️️️️
Т. Де Мело
Желтая карточка
В. Минев
Замена
М. Огнянов
️️️️
Х. Йовов
Замена
Д. Младенов
️️️️
Э. Слори
Замена
М. Сов
️️️️
Жервиньо
Замена
Й. Кабай
️️️️
Р. Мавуба
ГОЛ! 1:1!
Т. Де Мело
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
Э. Слори
ГОЛ! 1:0!
Г. Дембеле
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
85
Кирил Акалски
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
45
Владимир Гаджев
ОП
14
Веселин Минев
ОП
4
Сержиньо Грин
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
18
Эндвеле Слори
ЦФ
10
Христо Йовов
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
4
Стефан Станчев
ЦЗ
6
Иво Иванов
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
7
Мариан Огнянов
ЦП
17
Даниел Младенов
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
1-3-3-3
85
Акалски
2
Мюлдер
55
Милиев
45
Гаджев
14
Минев
22
Жоаозиньо
22
Тасевски
4
Грин
10
Йовов
18
Слори
11
Дембеле
4-1-2-1-1
1
Ландро
27
Шеджу
27
Суаре
14
Розегнал
18
Берья
5
Гуйе
24
Мавуба
6
Дюмон
27
Жервиньо
9
Де Мело
22
Тасевски
6
Иванов
6
Иванов
22
Тасевски
10
Йовов
7
Огнянов
7
Огнянов
10
Йовов
18
Слори
17
Младенов
17
Младенов
18
Слори
24
Мавуба
29
Кабай
29
Кабай
24
Мавуба
9
Де Мело
10
Азар
10
Азар
9
Де Мело
27
Жервиньо
17
Сов
17
Сов
27
Жервиньо
Остались в запасе
Левски
Лилль
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
1
Божидар Митрев
ВР
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
4
Стефан Станчев
ЦЗ
7
Александар Александров
ЦП
1
Божидар Митрев
ВР
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Левски - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
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