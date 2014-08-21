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    Дастли Мюлдер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дастли
    Фамилия Мюлдер
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Родной город Баарн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1985 (38 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
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