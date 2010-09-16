Стефан Станчев - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Станчев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Станчев
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|Был в запасе
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|01.12.2010
|45' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|90'
|04.11.2010
|Был в запасе
|Левски (София)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Левски (София)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)