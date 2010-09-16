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    Стефан Станчев - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Станчев
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 апреля 1989 (33 года)
    Рост 170
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 Был в запасе Левски (София) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    01.12.2010 45' -90' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    90'
    04.11.2010 Был в запасе Левски (София) 2:2 Лилль (Лилль)
    21.10.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Левски (София)
    30.09.2010 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
    16.09.2010 Был в запасе Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
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