Сержиньо Грин - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Сержиньо
|Фамилия
|Грин
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Сержиньо
|Фамилия
|Грин
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|01.12.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|85'
|04.11.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|21.10.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Левски (София)
|30.09.2010
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)
|16.09.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)
|85'