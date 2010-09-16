Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марио Барич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Марио
    Фамилия Барич
    Команда Сараево
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 Гент (Гент)
    01.12.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    04.11.2010 1' -90' Гент (Гент) 3:1 Спортинг (Лиссабон)
    21.10.2010 1' -46' Спортинг (Лиссабон) 5:1 Гент (Гент)
    30.09.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2010 1' -90' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
    • Читайте нас: 
    11