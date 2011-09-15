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    Милош Лачны - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Милош
    Фамилия Лачны
    Команда Данди Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Левоча
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 марта 1988 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 74
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