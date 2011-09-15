Милош Лачны - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Лачны
|Команда
|Данди Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левоча
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Лачны
|Команда
|Данди Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Левоча
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|3' 6'
|02.12.2011
|83' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Слован (Братислава)
|03.11.2011
|70' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Слован (Братислава)
|20.10.2011
|46' -90'
|Слован (Братислава)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|29.09.2011
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)
|15.09.2011
|72' -90'
|Слован (Братислава)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)