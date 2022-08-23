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    Мэтт Филлипс - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Мэтт
    Фамилия Филлипс
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 марта 1991 (32 года)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -66' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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