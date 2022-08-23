Мэтт Филлипс - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Филлипс
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|73
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мэтт
|Фамилия
|Филлипс
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -66'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)