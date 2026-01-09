Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Первая лига
Команды
Стивенидж
Мэтт Филлипс
Статистика
€ 100 тыс
Мэтт Филлипс - статистика
Стивенидж
13 марта 1991 (35)
#25 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Шотландия | Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оксфорд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.01.2026
Оксфорд
98' - 120'
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+