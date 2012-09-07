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    Любомир Гулдан - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Любомир
    Фамилия Гулдан
    Команда Заглембе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 января 1983 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2013 Был в запасе Лихтенштейн 1:1 Словакия
    22.03.2013 Был в запасе Словакия 1:1 Литва
    16.10.2012 Был в запасе Словакия 0:1 Греция
    12.10.2012 Был в запасе Словакия 2:1 Латвия
    11.09.2012 1' -90' Словакия 2:0 Лихтенштейн
    07.09.2012 Был в запасе Литва 1:1 Словакия
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