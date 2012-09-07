Любомир Гулдан - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Любомир
|Фамилия
|Гулдан
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1983 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Любомир
|Фамилия
|Гулдан
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 января 1983 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2013
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|1:1
|Словакия
|22.03.2013
|Был в запасе
|Словакия
|1:1
|Литва
|16.10.2012
|Был в запасе
|Словакия
|0:1
|Греция
|12.10.2012
|Был в запасе
|Словакия
|2:1
|Латвия
|11.09.2012
|1' -90'
|Словакия
|2:0
|Лихтенштейн
|07.09.2012
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Словакия