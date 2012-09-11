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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Лихтенштейн
Словакия - Лихтенштейн: обзор матча 11 сентября 2012
Словакия
11.09.2012, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
37'
М. Сапара
78'
М. Якубко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Лихтенштейн
84'
Замена
В. Флатц
️️️️
М. Кристен
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Гамшик
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Якубко
Пас отдал
М. Стох
78'
71'
Желтая карточка
Д. Хаслер
70'
Замена
Л. Эберле
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
М. Якубко
65'
Замена
М. Брезнаник
️️️️
В. Вайсс
63'
Желтая карточка
В. Вайсс
60'
Замена
М. Якубко
️️️️
М. Бакош
60'
49'
Желтая карточка
М. Кристен
Желтая карточка
Р. Забавник
45'
+2
39'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
ГОЛ! 1:0!
М. Сапара
Пас отдал
В. Вайсс
37'
29'
Желтая карточка
М. Польверино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
0
Любомир Гулдан
ОП
10
Мирослав Стох
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
8
Карим Геде
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
7
Валентин Флатц
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
0
Лукас Эберле
ЦП
4-1-4-1
12
Куцяк
4
Забавник
3
Шкртел
16
Салата
2
Пекарик
0
Гулдан
10
Сапара
7
Вайсс
17
Гамшик
10
Стох
11
Бакош
3-3-4
0
Йеле
6
Штокласа
4
Кауфманн
0
Эри
23
Польверино
18
Хаслер
11
Бургмайер
0
Кристен
7
Эрне
9
Бек
7
Хаслер
7
Вайсс
0
Брезнаник
0
Брезнаник
7
Вайсс
17
Гамшик
19
Куцка
19
Куцка
17
Гамшик
11
Бакош
14
Якубко
14
Якубко
11
Бакош
0
Кристен
7
Флатц
7
Флатц
0
Кристен
9
Бек
0
Эберле
0
Эберле
9
Бек
Остались в запасе
Словакия
Лихтенштейн
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
8
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Станислав Грига
12
Ченгиз Бичер
ВР
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
8
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Грига
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Словакия - Лихтенштейн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
1 : 1
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
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