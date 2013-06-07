Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Словакия
Лихтенштейн - Словакия: обзор матча 07 июня 2013
Лихтенштейн
07.06.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
1 : 1
Завершен
Словакия
13'
М. Бюхель
73'
Я. Дюрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Словакия
Замена
Р. Губзер
️️️️
С. Визер
90'
+5
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Кристен
90'
Желтая карточка
Н. Хаслер
85'
82'
Желтая карточка
Л. Паушек
73'
ГОЛ! 1:1!
Я. Дюрица
Пас отдал
М. Сапара
70'
Замена
М. Бакош
️️️️
Ф. Голошко
46'
Замена
Л. Паушек
️️️️
Т. Губочан
24'
Замена
Т. Дубек
️️️️
Р. Лашик
Замена
Ф. Фогт
️️️️
М. Фрик
24'
Желтая карточка
А. Кристен
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Бюхель
Пас отдал
А. Кристен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
6
Андреас Кристен
ПП
7
Давид Хаслер
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
0
Матиас Кристен
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Мариан Чишовски
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
20
Роберт Мак
ЛВ
6
Рихард Лашик
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Лихтенштейн
16
Марио Тихи
ВР
12
Ченгиз Бичер
ВР
17
Олджай Гюр
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
0
Лукас Эберле
ЦП
0
Бурак Эрис
ЦП
17
Робин Губзер
ЦП
9
Томас Бек
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
0
Матуш Путноцки
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
16
Томаш Дубек
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
11
Марек Бакош
ЦФ
3-4-3
0
Йеле
0
Эри
4
Кауфманн
5
Квинтанс
18
Хаслер
13
Бюхель
10
Визер
6
Кристен
0
Кристен
10
Фрик
7
Хаслер
3-5-1-1
12
Куцяк
15
Губочан
7
Чишовски
4
Дюрица
6
Лашик
10
Стох
17
Гамшик
18
Швенто
10
Сапара
20
Мак
13
Голошко
10
Фрик
15
Фогт
15
Фогт
10
Фрик
10
Визер
17
Губзер
17
Губзер
10
Визер
0
Кристен
9
Бек
9
Бек
0
Кристен
6
Лашик
16
Дубек
16
Дубек
6
Лашик
15
Губочан
3
Паушек
3
Паушек
15
Губочан
13
Голошко
11
Бакош
11
Бакош
13
Голошко
Остались в запасе
Лихтенштейн
Словакия
0
Лукас Эберле
ЦП
17
Олджай Гюр
ЦЗ
16
Марио Тихи
ВР
0
Бурак Эрис
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
12
Душан Перниш
ВР
0
Матуш Путноцки
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
22
Виктор Пековски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Остались в запасе
0
Лукас Эберле
ЦП
17
Олджай Гюр
ЦЗ
16
Марио Тихи
ВР
0
Бурак Эрис
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
0
Матуш Путноцки
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
0
Любомир Гулдан
ОП
22
Виктор Пековски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Станислав Грига
Статистика матча Лихтенштейн - Словакия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
1 : 1
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Словакия
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
09:23
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Лига наций. Норвегия справилась с Данией благодаря дублю Холанда и другие результаты
24 сентября
1
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+