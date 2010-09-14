Леонель Нуньес - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Леонель
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Бурсаспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Леонель
|Фамилия
|Нуньес
|Команда
|Бурсаспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бурсаспор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2010
|1' -62'
|Бурсаспор (Бурса)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|24.11.2010
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|6:1
|Бурсаспор (Бурса)
|02.11.2010
|75' -90'
|Бурсаспор (Бурса)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|20.10.2010
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Бурсаспор (Бурса)
|29.09.2010
|72' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Бурсаспор (Бурса)
|14.09.2010
|1' -60'
|Бурсаспор (Бурса)
|0:4
|Валенсия (Валенсия)