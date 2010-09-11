|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2010
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2010
|75' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.11.2010
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:5
|Рубин (мол) (Казань)
|29.10.2010
|1' -46'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|26.10.2010
|67' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|16.10.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|25.09.2010
|1' -81'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.09.2010
|1' -76'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|11.09.2010
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)