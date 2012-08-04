|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2013
|62' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|90' 86'
|30.03.2013
|42' -90'
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.03.2013
|75' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|07.03.2013
|85' -90'
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|06.10.2012
|69' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.09.2012
|77' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.09.2012
|71' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|18.08.2012
|89' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|11.08.2012
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|04.08.2012
|68' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|81' 90'
|27.07.2012
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)