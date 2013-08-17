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    Александар Лазевски - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Александар
    Фамилия Лазевски
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 1988 (35 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    24.11.2013 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Говерла (Ужгород)
    29.09.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Говерла (Ужгород)
    21.09.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:0 Арсенал (Киев)
    15.09.2013 Был в запасе Металлург (Донецк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    31.08.2013 41' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Ворскла (Полтава)
    25.08.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    17.08.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
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