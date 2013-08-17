|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|29.09.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2013
|41' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|17.08.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)