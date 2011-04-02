Миклош Гаал - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Миклош
|Фамилия
|Гаал
|Команда
|Залаэгерсег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Имя
|Миклош
|Фамилия
|Гаал
|Команда
|Залаэгерсег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1981 (41 год)
|Рост
|182
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2011
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.07.2011
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|23'
|24.07.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Спартак (Москва)
|21.07.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|30.05.2011
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|10.04.2011
|84' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Динамо (Москва)