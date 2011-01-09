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Луиджи Рана
Статистика
Луиджи Рана - статистика
Завершил карьеру
6 ноября 1986 (39), Бари
#30 | Нападающий
176 см | 71 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Бари
0 : 2
09.01.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1 : 1
19.12.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3 : 0
05.12.2010
Бари
1' - 53'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1 : 1
28.11.2010
Чезена
1' - 63'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
1 : 0
21.11.2010
Бари
83' - 90'
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