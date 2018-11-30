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Горка Элустондо
Статистика
Горка Элустондо - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1987 (39)
#6 | Полузащитник
182 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 0
30.11.2018
Эйбар
Был в запасе
67'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 0
24.11.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
2 : 2
11.11.2018
Вильярреал
75' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 5
22.09.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 1
14.09.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
25.08.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 4
19.08.2018
Севилья
Был в запасе
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